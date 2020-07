« Startup Meetup » : la nouvelle initiative dédiée aux jeunes startupeurs d’Algérie

Dans le cadre de l’initiative « Startup Meetup », le ministère délégué chargé de l’économie de la connaissance et des startups organise au sein de son siège des rencontres avec des acteurs du monde de la startup afin de discuter des problématiques rencontrées dans le développement de leur activité.

Ainsi, chaque jeudi de 10h du matin à 13h de l’après-midi, le ministre du secteur, monsieur Yacine Oualid, accueille une sélection de « jeunes porteurs de projets innovants » afin qu’ils fassent part de leurs doléances de manière directe et sans contraintes bureaucratiques.

A terme, le but de l’initiative « Startup Meetup » sera de mettre en place les conditions adéquates afin de pousser la croissance économique nationale via l’économie de la connaissance (et les startups), un domaine en plein boom dans de nombreux pays émergents dans le monde.

Une initiative ouverte

Les intéressés par initiative peuvent à tout moment demander d’y prendre part en envoyant à l’adresse e-mail : contact@startup.dz les documents suivants :

Une demande de participation

Une fiche descriptive de l’objet de la startup (ou du projet innovant).

