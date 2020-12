StarSat : 50 modèles reçoivent la mise à jour majeure v2.84 (fonctionnalités + fichiers)

Une nouvelle mise à jour majeure des récepteurs satellites (démo) de la marque StarSat vient d’être rendue disponible. Elle concerne en tout quelque 50 modèles, soit la quasi-majorité de ceux commercialisés en Algérie.

Le numéro de version porté par cette récente mise à jour est la v2.84, tandis que le serveur Funcam qui l’accompagne a été porté à la v134. De plus, nous avons constaté l’arrivée de plusieurs fonctionnalités tant attendues, dont on pourrait citer :

Ajout du SDS Dongle. Ajout de l’IPTV Resolution Set 2 (certains modèles seulement). Amélioration de l’EpgPro. Résolution du problème de lag lors du zapping. Amélioration notable dans l’application Apollo.

Comment mettre à jour son démo StarSat

Comme d’habitude, il est possible d’appliquer cette nouvelle mise à jour par deux méthodes que sont le téléchargement direct via les paramètres du démo, et le ‘flashage’ manuel via une clé USB.

Pour cette seconde méthode, voici les fichiers correspondant à chaque modèle :

SR-4080HD

https://swdw.net/…/sr-4080hd-v2-84-23112020-zip/download

SR-4080HD_EXTREME

https://swdw.net/…/sr-4080hd-extreme-v2-84…/download

SR-4080HD_PLUS

https://swdw.net/…/sr-4080hd-plus-v2-84…/download

SR-4080HD_VEGA

https://swdw.net/…/sr-4080hd-vega-v2-84…/download

SR-4090HD_EXTREME

https://swdw.net/…/sr-4090hd-extreme-v2-84…/download

SR-4090HD

https://swdw.net/…/sr-4090hd-v2-84-23112020-zip/download

SR-5080HD_EXTREME

https://swdw.net/…/sr-5080hd-extreme-v2-84…/download

SR-5090HD_EXTREME

https://swdw.net/…/sr-5090hd-extreme-v2-84…/download

SR-5959HD

https://swdw.net/…/sr-5959hd-v2-84-23112020-zip/download

SR-5959HD-EXTREME

https://swdw.net/…/sr-5959hd-extreme-v2-84…/download

SR-5959HD-PLUS

https://swdw.net/…/sr-5959hd-plus-v2-84…/download

SR-5959HD-PRO

https://swdw.net/…/sr-5959hd-pro-v2-84…/download

SR-6060HD

https://swdw.net/…/sr-6060hd-v2-84-23112020-zip/download

SR-6969HD_VEGA

https://swdw.net/…/sr-6969hd-vega-v2-84…/download

SR-6969HD-EXTREME

https://swdw.net/…/sr-6969hd-extreme-v2-84…/download

99HD-PRO

https://swdw.net/…/99hd-pro-v2-84-23112020-zip/download

NANO

https://swdw.net/…/sof…/nano-v2-84-23112020-zip/download

SR-2090HD-EXTREME

https://swdw.net/…/sr-2090hd-extreme-v2-84…/download

SR-2090HD-EXTREME-DOLBY

https://swdw.net/…/sr-2090hd-extreme-dolby-v2…/download

SR-2099HD-CA-EXTREME

https://swdw.net/…/sr-2099hd-ca-extreme-v2-84…/download

SR-3030HD-EXTREME

https://swdw.net/…/sr-3030hd-extreme-v2-84…/download

SR-4040HD_VEGA

https://swdw.net/…/sr-4040hd-vega-v2-84…/download

SR-4040HD-EXTREME

https://swdw.net/…/sr-4040hd-extreme-v2-84…/download

SR-4044HD-CA-EXTREME

https://swdw.net/…/sr-4044hd-ca-extreme-v2-84…/download

SR-4070HD_EXTREME

https://swdw.net/…/sr-4070hd-extreme-v2-84…/download

SR-4070HD_PLUS

https://swdw.net/…/sr-4070hd-plus-v2-84…/download

SR-4070HD

https://swdw.net/…/sr-4070hd-v2-84-23112020-zip/download

SR-4070HD_VEGA

https://swdw.net/…/sr-4070hd-vega-v2-84…/download

SR-4077HD

https://swdw.net/…/sr-4077hd-v2-84-23112020-zip/download

SR-488-EXTREME

https://swdw.net/…/sr-488-extreme-v2-84…/download

SR-488-SPIDER

https://swdw.net/…/sr-488-spider-v2-84…/download

SR-1010HD-EXTREME

https://swdw.net/…/sr-1010hd-extreme-v2-84…/download

SR-488-VEGA

https://swdw.net/…/sr-488-vega-v2-84-23112020-zip/download

SR-1000HD-EXTREME

https://swdw.net/…/sr-1000hd-extreme-v2-84…/download

SR-1111HD-EXTREME

https://swdw.net/…/sr-1111hd-extreme-v2-84…/download

SR-1515HD_EXTREME

https://swdw.net/…/sr-1515hd-extreme-v2-84…/download

SR-1515HD_PRIME

https://swdw.net/…/sr-1515hd-prime-v2-84…/download

SR-2070HD-EXTREME

https://swdw.net/…/sr-2070hd-extreme-v2-84…/download

SR-2090 HD -New

https://swdw.net/index.php/softwares/sr-2090hd-new-v2-84-23112020-zip/download

SR-2090HD_SUPER_DELUXE

https://swdw.net/…/sr-2090hd-super-deluxe-v2…/download

SR-2090HD_SUPER

https://swdw.net/…/sr-2090hd-super-v2-84…/download

SR-2090HD_VEGA

https://swdw.net/…/sr-2090hd-vega-v2-84…/download

SR-8989HD_VEGA

https://swdw.net/…/sr-8989hd-vega-v2-84…/download

SR-8989HD-VEGA-PLUS

https://swdw.net/…/sr-8989hd-vega-plus-v2-84…/download

SR-9990HD

https://swdw.net/…/sr-9990hd-v2-84-23112020-zip/download

SR-9990HD-EXTREME

https://swdw.net/…/sr-9990hd-extreme-v2-84…/download

SR-9990HD-PLUS

https://swdw.net/…/sr-9990hd-plus-v2-84…/download

SR-T20_EXTREME

https://swdw.net/…/sr-t20-extreme-v2-84…/downloadSR-T20

SR-T40HD-EXTREME

https://swdw.net/…/sr-t40hd-extreme-v2-84…/download

SR-T50-SUPER

https://swdw.net/…/sr-t50-super-v2-84-23112020…/download

SR-X70

https://swdw.net/…/sr-x70-v2-84-23112020-zip/download

SR-X80

https://swdw.net/…/sr-x80-v2-84-23112020-zip/download