Sans doute l’application de test de débit ADSL et 4G la plus répandue dans le pays, Speedtest by Ookla vient d’introduire une nouvelle fonctionnalité qui risque de beaucoup plaire aux internautes.

Il est assez rare que ce genre d’applications apporte de nouvelles fonctionnalités, car après tout, elles font tout ce qu’on leur demande de faire. Mais l’équipe d’Ookla a réussi à en trouver une qui pourrait séduire plus d’un : le test de débit ADSL par VPN.

Concrètement, cela permettrait à l’utilisateur à la fois d’avoir un VPN gratuit, et de pouvoir tester la vitesse de la connectivité de ce dernier. Souvent, le débit internet baisse de manière drastique à l’activation de VPN, et c’est pour cela qu’il faut savoir choisir l’emplacement du VPN, et sa qualité.

Souvent utilisé pour contourner le blocage géographique, un VPN pourrait aussi protéger votre vie privée des pirates informatiques dans le réseau WI-FI publiques et même résidentiel, au cas où le mot de passe de ce dernier a été craqué.

Comme indiqué précédemment, Speedtest et une application gratuite, et son nouveau VPN n’échappe pas à cette règle. Aussi, Il est téléchargeable directement depuis le Google Play Store via la bannière ci-dessous :