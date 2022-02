Sondage Viber : 12% des utilisateurs algériens célèbrent la Saint-Valentin￼

Aujourd’hui, le monde célèbre la Saint-Valentin, où des gens expriment leur amour les uns pour les autres à cette occasion en envoyant des cartes de vœux, des cadeaux, des fleurs, etc. à leurs proches. Les applications de messagerie jouent un rôle important en ce jour car les utilisateurs échangent des félicitations en envoyant des messages vocaux ou vidéo, en échangeant des autocollants, en partageant des filtres de réalité augmentée en plus des appels vocaux et vidéo.

A cette occasion, l’application Viber a mené une enquête sur l’interaction des utilisateurs avec la tradition de la Saint-Valentin, à laquelle ont participé plus de 2 000 utilisateurs d’Algérie. L’enquête a montré que seuls 12% des utilisateurs algériens fêtent la Saint-Valentin, alors que 88% des personnes interrogées la considèrent comme une journée ordinaire qui ne leur dit rien. L’enquête a également montré que 21% de ceux qui célèbrent la Saint-Valentin la fêtent avec leur bien-aimé. Cependant, il est à noter que 66% des participants au sondage ont confirmé qu’ils fêtent la Saint-Valentin en famille, ce qui renforce l’idée que la Saint-Valentin est considérée comme une fête de l’amour dans l’absolu et que nous la célébrons avec ceux que nous aimons en général. et pas seulement avec la bien-aimée.

A cette occasion, Viber a lancé une campagne Saint Valentin avec des fonctionnalités interactives dont des filtres de réalité augmentée, un chatbot avec des conseils pour vivre heureux, des tests relationnels et de l’intelligence sociale. Dans le cadre de la campagne de la Saint-Valentin, Viber s’est associée au Human Improvement Project, une organisation à but non lucratif avec des années de recherche en psychologie, en neurosciences et en relations. La campagne du projet d’amélioration humaine comprend le lancement d’un chatbot où les utilisateurs peuvent obtenir des conseils pour développer une intelligence émotionnelle et sociale plus profonde. Les utilisateurs peuvent également participer à des quiz relationnels sur les comportements qui affectent le plus les relations amoureuses. Ce chatbot a reçu beaucoup d’interactions entre les utilisateurs, car il a été rejoint par plus de 1,5 million d’utilisateurs à travers le monde.

Dans une déclaration à Nadia Al-Ubaidi, Directrice de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord chez Viber : « La Saint-Valentin est basée sur la communication entre les gens et profiter de cette occasion pour exprimer nos sentiments et montrer notre intérêt pour ceux que nous aimons, et dans de nombreux cas, la communication se fait via des applications de messagerie. Après l’agitation causée par la pandémie de Corona et le manque de capacité des gens à se voir personnellement, nous voulions fournir des solutions uniques et agréables grâce auxquelles les utilisateurs de Viber peuvent facilement et en toute sécurité communiquer entre eux et exprimer leurs émotions et leurs sentiments de manière efficace et plus personnelle.

L’enquête a montré que 57% de ceux qui célèbrent la Saint-Valentin célèbrent cette occasion en achetant un cadeau, 29% préfèrent offrir un bouquet de roses avec du chocolat, tandis que 14% préfèrent inviter leur bien-aimé à un dîner romantique.

Dans une question sur les moyens les plus utilisés par les participants au sondage pour exprimer leurs sentiments à l’occasion de la Saint-Valentin, l’envoi d’autocollants et de filtres de réalité augmentée pour cette occasion est la méthode préférée de 54 % des utilisateurs, tandis que 21 % préfèrent le contact direct. Les SMS sont arrivés à 11 %, tandis que les messages vocaux et vidéo sont arrivés à respectivement 8 % et 6 %.

Propriété de la société japonaise Rakuten Corporation et l’une des principales applications au monde pour la messagerie et les appels gratuits et sécurisés, Viber s’engage à fournir aux utilisateurs du monde entier une plate-forme sécurisée pour aider les gens à communiquer avec confiance et efficacité. Viber crypte entièrement tous les messages et appels privés. Viber offre une autre fonctionnalité de protection de la vie privée qui est des chats cachés qui ne sont accessibles qu’à l’aide d’un code secret (PIN). Viber fournit également une fonction de disparition des messages où les messages sont auto-détruits après une période de temps spécifiée, pour les cas où les utilisateurs ne veulent pas que le destinataire enregistre leur message.