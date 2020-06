Sondage de l’IEA : Voici ce que pense la jeunesse algérienne de Huawei

Durant le webinaire « Tous ensemble 2020 » organisé le 26 mai passé par Huawei Algérie, traitant de la coopération technologique entre le géant chinois et l’Algérie, une étude a été réalisée sur-le-champ par l’institut d’études algériennes afin de sonder la position des participants par rapport la position qu’occupe Huawei dans le paysage technologique algérien.

Sans grande surprise, les 2000 personnes issues de 47 willayas qui ont participé à ce webinaire, et qui sont quasiment toutes passionnées de technologie et nouveaux moyens de télécommunication ont admis à 95% que Hauwei occupe une place privilégiée en Algérie, le considérant comme le partenaire le plus fiable pour le développement des TIC en Algérie.

Une quasi-unanimité partout

Dans un pourcentage un peu moindre, mais toujours aussi impressionnant, 88% des participants considèrent Huawei comme un partenaire fiable pour la réalisation des réseaux 5G, mais aussi du FTTH. 89% du même échantillon affirment d’ailleurs que l’équipementier chinois est un partenaire fiable dans le domaine de la numérisation et de la digitalisation.

Enfin, pas moins de 90% d’entre eux ont considéré que l’écosystème Huawei (infrastructure, matériel, logiciel..) aide les entreprises algériennes.

Pour rappel, ce webinaire s’inscrit dans le cadre d’un programme lancé par Huawei destiné à aider et à accompagner les jeunes talents algériens.