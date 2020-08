Abdelmadjid Tebboune ordonne de régler le problème de la connexion internet en Algérie

Après une large campagne de dénonciation qu’a subie Algérie Télécom à partir du 18 aout 2020 à cause de la dégradation de ses services internet, le président de la République, monsieur Abdelmadjid Tebboune vient d’ordonner de mettre fin au problème de la faiblesse et de l’instabilité du débit internet dans le pays, et ce de manière immédiate.

Vers une solution définitive au problème d’internet en Algérie

Durant le conseil des ministres qu’il avait présidé durant la soirée du 23 aout 2020, le président de la République s’était attardé sur plusieurs problèmes rencontrés dans de nombreux secteurs, dont celui des télécommunications. Il a ainsi instruit le ministre concerné de l’obligation de trouver des solutions définitives à ce problème, et de préparer, par la même occasion, un rapport détaillé sur le fonctionnement d’internet en Algérie.

Mr Abdelmadjid Tebboune a aussi ordonné d’accélérer la numérisation de tous les secteurs et départements ministériels afin de faciliter l’échange de l’information et ainsi rattrapé le retard accusé en la matière. Ceci contribuera ainsi sans doute à une meilleure coordination et une diminution de l’étendue du labyrinthe bureaucratique.

La numérisation contribuera aussi à la mise en œuvre de la nouvelle approche économique, en fournissant à l’état des statistiques des indicateurs économiques ‘en temps réel’. L’état compte aussi sur cette dernière pour lutter contre la corruption qui s’épanouit souvent dans les environnements bureaucratiques au fonctionnement opaque, et ce, en y injectant un peu plus de transparence.

Des problèmes qui persistent

Il est bon à rappeler que depuis l’augmentation du débit ADSL et FIBRE pour certains clients d’Algérie Télécom, le service internet s’était beaucoup dégradé. Depuis, même si le problème de l’accès général a été réglé, plusieurs facteurs continuent à pourrir l’expérience en ligne des Algériens, et dont on pourrait citer :

Débits réels loin de ceux promis sur le papier (lignes bridées).

Vitesse de téléversement (upload) à la limite du ridicule (1 Mbps max.).

Service client aux abonnés absents (Numéro vert 100).