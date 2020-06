Solution : Impossible d’installer la mise à jour sur iPhone

Il arrive parfois qu’après avoir téléchargé la dernière mise à jour d’iOS sur votre iPhone, ce message d’erreur s’affiche :

Impossible d’installer la mise à jour Une erreur est survenue lors de l’installation de iOS XX.

Deux choix s’offrent à vous alors :

« Réessayer » ou « Me le rappeler plus tard »

Causes

Tout naturellement, vous choisissez de cliquer sur « Réessayer » mais la même erreur réapparait quelques secondes après. Pas de panique, cette erreur est quasiment toujours dues à l’une des deux erreurs suivantes :

L’indisponibilité d’une mémoire suffisante pour installer la mise à jour. Un faible niveau de batterie.

Solutions

Mémoire insuffisante

La première possibilité, souvent la plus probable, signifie qu’il ne reste plus de place sur la mémoire interne de votre iPhone. Allez sur Réglages > Général > Stockage iPhone et vérifiez la taille de mémoire encore disponible.

Si la quantité affichée est inférieure à 5 Go, supprimez les applications que vous n’utilisez pas ou sauvegardez vos photos sur votre ordinateur pour libérer de la place.

Retournez ensuite dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle et réinstallez la mise à jour.

Batterie faible

Si votre niveau de batterie au moment de l’installation de la mise à jour est inférieur à 20%, laissez votre iPhone se recharger jusqu’à 50% au moins, et réessayez la procédure d’installation de la mise à jour.