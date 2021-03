Snapdragon 780G une bonne nouvelles pour les milieu de gamme

C’est une très bonne nouvelle pour les smartphones milieu de gamme, Qualcomm vient de présenter son nouveau SoC le Snapdragon 780G et il apporte de la valeur ajoutée.

En effet, le nouveau Soc que Qualcomm vient de présenter intitulé Snapdragon 780G et qui est destiné aux smartphones milieu de gamme améliore clairement les performances, 40 % des performances du CPU, et une amélioration de 50 % du GPU selon Qualcomm, mais aussi des améliorations pour le traitement des images, l’intelligence artificielle et la connectivité 5G.

Gravé en 5 nm, le Snapdragon 780G utilise un CPU Kryo 670 mais c’est aussi le premier SoC milieu de gamme Qualcomm à bénéficier d’un triple-ISP (Image Signal Processor) ce qui permet aux smartphones qui l’implémente de capturer des images sur trois capteurs en même temps.

Le Snapdragon 780G apporte également des améliorations en matière d’intelligence artificielle. Comme l’explique Qualcomm : « Le Snapdragon 780G est alimenté par le moteur Qualcomm AI de 6e génération avec le processeur Qualcomm® Hexagon ™ 770 offrant jusqu’à 12 TOPs de performance IA, ce qui représente une amélioration 2x par rapport à son prédécesseur».