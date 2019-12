Décidément Snapchat est prêt à tout pour rattraper son retard sur Instagram et Tik Tok, même à sortir des vieilles recettes qui ont fait leurs preuves, elle ressort le filtre vieillissant qui avait fait le bonheur de FaceApp, sous le nom de Time Machine.



En effet, Snapchat lance l’ancien filtre qui avait fait le bonheur de FaceApp, un filtre vous permettant de voir une version de vous plus âgée, un système qui se base sur le machine learning, rien d’innovant un filtre qui avait déjà fait un bon buzz pour FaceApp, Snapchat espère récupérer des utilisateurs et rattraper son retard sur Instagram.

Depuis quelques mois déjà, Snapchat a du retard par rapport à ses concurrents, Tik Tok a explosé avec plus d’un milliard de téléchargements, Instagram connait une montée fulgurante, quant à Snapchat on continue d’espérer son retour, peut-être que ce filtre va lui donner un second souffle.