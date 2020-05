Classement des 10 smartphones les plus vendus durant le 1er trimestre de 2020

L’institut Catalys vient de rendre public son rapport sur l’état des ventes de smartphones dans le monde durant le premier trimestre de l’année 2020. Une période assez trouble marquée par un ralentissement mondial à cause la pandémie du coronavirus.

Il en va sans dire que les ventes (livraisons ou shipments) des téléphones ont connu leur pire trimestre de tous les temps avec une régression de -13% par rapport à la même période de l’année d’avant, soit 272 millions d’unités vendues ‘seulement’.

Néanmoins certains constructeurs s’en sortent mieux que d’autres, à l’instar de Samsung qui a tout de même réussi à livrer 60 millions d’unités, suivi par Huawei à 49 millions et Xiaomi à quelques 37 millions.

Apple & Xiaomi en tête des ventes

Quant au classement des modèles de smartphone les plus vendus, on retrouve sans grande surprise Apple et son iPhone 11 (120.000 DA) à 18 millions d’unités écoulées, suivi de très loin par les Redmi Note 8 et 8T (32.000 DA) de chez Xiaomi, qui deviennent ainsi les smartphones Android les plus vendus de cette année (pour l’instant).

La liste complète