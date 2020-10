Voici les nouvelles règles de gestion des groupes Facebook

Dans le cadre de la limitation de la propagation de la désinformation parmi ses utilisateurs, Facebook a décidé de s’attaquer la manière dont son gérer les groupes qui se trouvent au sein de sa plateforme. De nombreux changements dans la politique de gestion du signalement ont ainsi été introduits.

Nul ne peut ignorer que Facebook fait, depuis plusieurs années, l’objet de plusieurs critiques officielles concernant le contenu qui y circule. La désinformation (ou fake news) y est tellement monnaie courante que cela a fini par porter préjudice à de nombreuses personnes et entités politiques et économiques. De plus, la crise du COVID-19 qui dure depuis au moins le début de l’année en cours n’a fait que multiplier les accusations d’inaction dont le premier réseau social dans le monde fait objet.

Les nouvelles règles

Dans une récente annonce, Facebook annonce apporter certains changements à la manière dont sont gérés les groupes. Ces placettes virtuelles qui aident grandement la diffusion de contenu entre ‘inconnus’ vont ainsi être plus aisément supprimées.

Plus concrètement, les nouvelles mesures prises sont :