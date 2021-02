Signal prêt à tout pour séduire les utilisateurs

Signal s’apprête donc à lancer sa nouvelle version 5.3 avec beaucoup de nouveautés au passage, mais ce qui attire surtout l’attention des spécialistes, c’est que l’application a copié plusieurs fonctionnalités de WhatsApp pour attirer les utilisateurs de cette dernière.

Après le dernier scandale qu’a connu WhatsApp au tour des nouvelles conditions d’utilisation de l’application, beaucoup de concurrents de l’application ont vu leur cote augmenté, c’est notamment le cas de Signal qui fait tout vraisemblablement pour profiter de cette phase au maximum.

En effet, Signal a lancé une nouvelle version 5.3 sur Android et iOS. On retrouve entre autres un nouveau système de statuts où nous pouvons communiquer notre humeur à l’aide d’une phrase et un émoji. Nous avons également droit à des strikers animés, mais aussi un nouveau réglage de téléchargement de contenus.