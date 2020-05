Savoir si un iPhone a été reconditionné (rénové) sans l’ouvrir

Quasiment tous les smartphones importés officieusement en Algérie (caba), sont des modèles reconditionnés ou rénovés. Ceci concerne tout particulièrement les Samsungs et les iPhones venus d’Europe, ce qui explique leurs prix relativement bas par rapport à ceux commercialisés au Nord.

A la base, les smartphones reconditionnés sont des modèles qui ont rencontré des dysfonctionnements par le passé, et qui ont été ‘réparés’ par des établissements non autorisés. Ces derniers font souvent recours à des pièces de rechange non originales, afin de baisser le cout de la réparation, et donc le prix final de l’appareil.

Les iPhones à éviter

Il est bien sûr très déconseillé d’acheter des iPhones sans leur boite (avec l’IMEI écrit dessus), car ces derniers peuvent être altérés par la méthode mentionnée ci-dessus, mais qui peuvent aussi être volés ou bloqués par l’opérateur d’origine.

Comment savoir si mon iPhone est un reconditionné ?

Pour savoir si l’iPhone que vous vous apprêtez à acheter a été reconditionné, et surtout quelles pièces ont été changées, et ce sans l’ouvrir il suffira de disposer d’un ordinateur sur les lieux, et de suivre les étapes suivantes :

Télécharger et installer 3uTools (Gratuit) Installer les drivers depuis la page d’accueil à l’intérieur du logiciel Brancher l’iPhone en question par USB à l’ordinateur Appuyez sur ‘View verification report’ Un tableau en 4 colonnes s’affichera avec le nom du composant, le numéro de série d’origine, celui actuel et le résultat du test (si les deux sont les mêmes)

Il suffit alors de lire cette dernière colonne : ‘Normal‘ si le composant est le même que celui d’origine et ‘XXXXX may have been changed’ si le composant XXXXX a été changé par le passé.

En images

1. Télécharger le logiciel (PC)

2. Brancher l’iPhone

3. Appuyer sur ‘View verification report’

4. Lire le tableau