On est souvent amené à changer de smartphone ou réinitialiser le nôtre, on n’a pas forcément envie de perdre l’historique des appels ou SMS, qui ont parfois une importance particulière, il existe plusieurs applications qui nous permettent de sauvegarder et restaurer nos SMS.













En effet plusieurs applications nous offrent ce service, celui de sauvegarder et restaurer nos SMS à notre guise, aujourd’hui nous vous présentons l’une des applications les plus célèbres de ce service : SMS Backup & Restore.

Cette application est très facile d’utilisation, et les dernières versions nous offrent de plus en plus de possibilités, il fut un temps ou cette application nous permettait seulement de sauvegarder nos SMS sur une carte mémoire externe, aujourd’hui elle nous offre des choix beaucoup plus larges.

Une fois installée, vous n’avez qu’à suivre les étapes, vous pouvez choisir ce que vous voulez enregistrer SMS ou appels ou les deux, vous avez le choix d’où vous voulez sauvegarder vos données, quels Cloud ou sur quel dispositif smartphone ou autres, mais aussi la possibilité de programmer des sauvegardes automatiques.