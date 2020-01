Sans grand bruit médiatique, Samsung vient de lancer un smartphone en Finlande, appelé le Samsung Galaxy Xcover Pro. Le modèle appartient à une catégorie de niche : ‘les smartphones robustes’. Très peu connue du grand public, mais très appréciée chez les travailleurs de certains métiers de terrain.

Le Samsung Galaxy Xcover Pro fait donc naitre avec lui une nouvelle série de smartphones Galaxy destinée à des clients professionnels. Hormis sont design très épais et très résistant, le Xcover Pro dispose d’un écran 20:9 au design en punch hole, c’est-à-dire que le capteur photo avant ‘selfie’ est encastré dans un petit trou, et non pas dans une encoche.

Le nouveau-né de chez Samsung dispose aussi d’une batterie de 4.050 mAh totalement amovible, chose qu’on a pas vue dans un smartphone depuis au moins 2 ans. Chose qui reste assez étonnante, vu que le téléphone est certifié IP68, même s’il contient des parties que l’on pourrait interchanger, la batterie en l’occurrence.

Côté sécurité, Samsung a décidé de mettre le lecteur d’empreintes digitales sur le bouton ‘Power’ qui réagira différemment selon on l’on tape dessus une, ou deux fois.

Côté spécifications techniques on reste sur une dalle LCD très basique, mais très brillante (idéale pour travailler en plein soleil) d’une résolution de 1080px et qui pourrait être utilisée même avec des gants.

Pour le processeur, on retrouve le même que dans le tout récent Samsung Galaxy A51, c’est-à-dire le Exynos 9611. La batterie de 4.050 mAh quant à elle offre la possibilité d’une recharge rapide d’une puissance de 15W.

Pour la RAM et la mémoire de stockage interne, on retrouve une configuration en 4/64 tout aussi basique, mais suffisante pour faire tourner Android 9.0 Pie sur lequel le téléphone tourne pour l’instant. Il devra néanmoins recevoir la OneUI 2.0 basée sur Android 10 très prochainement (en même temps que le A51 ?).

Pour la photographie, on retrouve deux capteurs arrière l’un à grand-angle de 25MP et un autre à ultra grand-angle de 8MP. Le capteur avant quant à lui offre une résolution de 13MP assez respectable.

Le Samsung Galaxy Xcover sera commercialisé en Finlande dès la fin janvier 2020 pour un prix de 500 €, mais sera bientôt disponible dans d’autres marchés d’Europe du Nord pas plus tard que février 2020.







