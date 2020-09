Samsung – Voici les modèles qui recevront Android 11 / OneUI 3.0

Pendant que certains clients de la marque attendent toujours d’être sous Android 10 (OneUI 2.0 et/ou 2.5), Samsung a évoqué, de manière un peu indirecte la liste des modèles qui auront le droit à Android 11, sans doute sous une OneUI 3.0.

En se basant sur la dernière annonce de la marque, évoquant une prise en charge étendue (+1 an) sur tous ses modèles ‘capables’ sortis en 2019 et après, de nombreux analystes, à l’instar de ceux de chez SAMMOBILE ont pu déterminer une liste potentielle des smartphones qui recevront la dernière itération de l’OS de Google à partir de 2021, voire même avant pour les modèles les plus puissants.

Les modèles concernés

Galaxy A01

Galaxy A10

Galaxy A10e

Galaxy A10s

Galaxy A11

Galaxy A20

Galaxy A20e

Galaxy A20s

Galaxy A21

Galaxy A21s

Galaxy A30

Galaxy A30s

Galaxy A31

Galaxy A40

Galaxy A41

Galaxy A42 5G

Galaxy A50

Galaxy A50s

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy A60

Galaxy A70

Galaxy A70s

Galaxy A71

Galaxy A71 5G

Galaxy A80

Galaxy A8s

Galaxy A90 5G

Galaxy M01

Galaxy M11

Galaxy M21

Galaxy M30s

Galaxy M31

Galaxy M40

Galaxy M51

Galaxy Xcover 4s

Galaxy Xcover FieldPro

Galaxy Xcover Pro

Galaxy S10e / S10 / S10+ / S10 5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10 / Note 10+ (LTE/5G)

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra

Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Fold (LTE/5G)

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S7 / Tab S7+

Galaxy Tab A 10.1 2019

Galaxy Tab A 8.0 2019

Galaxy Tab A7

Galaxy Tab Active Pro

On rappellera qu’à partir de la génération Galaxy S10, AX0 et Ax0s (A50, A30s…), quasiment tous les modèles auront 3 versions majeures d’Android plus 2 ou 3 ans de prise en charge logicielle par des patchs de sécurité. Ceci fera en sorte qu’en théorie, les modèles concernés ne seront pas obsolètes avant au moins 5 ans.