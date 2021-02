Samsung vient peut-être de publié une image du Note 8!

Ce rendu a été partagé par le compte Twitter de Samsung Exynos.

Normalement, le Samsung Galaxy Note 8 ne sera présenté qu’au mois d’août. Mais visiblement, Samsung n’a pas attendu cette date pour nous donner une idée de ce à quoi ressemblera son prochain smartphone XXL.

Jeudi, le compte Twitter de Samsung Exynos a posté ce rendu pour faire la promotion de son SoC Exynos 8895. Et de nombreux médias high tech sont convaincus que le mobile sur lequel est posé le petit composant est… un Galaxy Note 8.

Effectivement, si on tient compte des rumeurs sur le design de la nouvelle phablette Samsung, il est possible qu’il s’agisse d’un rendu officiel. Selon ces rumeurs, le Note 8 aura un écran SUPER AMOLED de 6,3 pouces avec résolution 2 K. Et celui-ci emprunterait le design sans bordures du Galaxy S8, présenté il y a quelques mois par la firme coréenne.

Sinon, sous le capot, on devrait avoir un processeur Exynos 8895 ou un Qualcomm Snapdragon 835, couplés avec 6 GB de mémoire RAM. Et le Note 8 devrait bénéficier d’une amélioration majeure par rapport au S8 : un double capteur de photos à l’arrière. Samsung adopterait alors la nouvelle tendance des mobiles hauts de gamme et suivrais les traces d’Apple, LG et OnePlus.

