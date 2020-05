Samsung – Une ancienne fonctionnalité abandonnée refait surface

Cela fait des années maintenant que Samsung, le géant coréen de la technologie ne produit plus de smartphones avec batteries amovibles. Une attitude commencée par Apple est reprise ensuite par l’ensemble de l’industrie à l’heure actuelle.

Officiellement, ceci est censé aider à rendre le téléphone plus résistant à l’eau, mais aussi aider à la sécurité, en permettant à l’utilisateur de le localiser sans qu’il soit éteint en cas de vol (en désactivant le bouton ‘Power’). Néanmoins, on sait presque à coup sûr que la disparition des batteries amovibles n’est qu’une autre facette de l’obsolescence programmée qui rogne nos appareils et nos poches à la fois.

Un retour aux sources ?

Une lueur d’espoir vient d’être aperçue par plusieurs médias influents dans le monde de la high-tech, qui est une image ‘fuitée’ d’une batterie de 3.000 mAh qui a tout l’air d’une amovible et qui est apparemment destinée à un appareil qui porte le numéro de modèle SM-A013F.

On pense que l’appareil en question viendra avec 16 ou 32 Go de mémoire interne de stockage, ce qui ne laisse aucun doute sur le fait qu’il soit un modèle d’entrée de gamme, très proche du tout nouveau Samsung Galaxy A01 qui lui porte le numéro de modèle SM-A015F.

S’agit-il d’un Galaxy A01e ou A01 Lite ? seul l’avenir nous le dira. Mais d’ici là, on ne peut que saluer le retour aux batteries remplaçables par l’utilisateur, sans devoir ‘ouvrir’ le téléphone, et ruiner son adhésif waterproof.

Pour rappel, les seuls téléphones de chez Samsung a être commercialisé actuellement avec une batterie amovible sont ceux de la série Xcover, mais ce dernier n’est destiné qu’aux travailleurs des zones aux conditions extrêmes (Chantiers, haute mer…).