Depuis presque une décennie maintenant, l’entreprise de design de semi-conducteurs Qualcomm a continuellement dominé le marché des SoC* pour mobile avec sa gamme de puces Snapdragon. Ce dernier est suivi d’un peu près de MediaTek, qui semble avoir beaucoup souffert des problèmes de surchauffe qui avaient (et continuent) d’entacher sa réputation, malgré l’excellent G90T, l’une des meilleures puces de milieu de gamme du moment.

Quant à Samsung, ce dernier à réussi à dépasser Apple et donc à se hisser au rang de troisième (3e) fournisseur de mondial de processeurs pour smartphones (et tablettes) après que ce dernier ait commencé à commercialiser ses puces Exynos d’entrée de milieu de gamme à des constructeurs tiers comme Motorola et Vivo.

Ainsi, la part de marché de ce dernier en ce qui concerne les SoCs a augmenté de pas moins de +2.2% entre 2018 et 2019, passant de 11.8% à 14.1%, un score très respectable quand on sait que les deux acteurs principaux ont, quant à eux, connu une régression de -1.6% et de -1.1% pour Quaclomm et MediaTek, respectivement.

Source : Counterpoint

Autre performance honorable, et quelque peu extraordinaire, est celle des puces HiSilicon de Huawei, qui ont aussi vu leurs parts de marché augmenter de 9.2% à 11.7%, soit une croissance de +2.5%. Néanmoins, les chiffres de 2019-2020 risquent d’être beaucoup moins jouissifs pour le géant chinois, essentiellement dû aux sanctions américaines et à la crise sanitaire mondiale.

On aura aussi remarqué une baisse des parts de marché pour les puces A-series d’Apple, qui sont passé de 13.6% à 13.1%, ce qui est compréhensible quand on sait que les iPhones se vendent moins biens que les autres marques de smartphones sur les marchés hors OCDE -voir statistiques ci-dessous-.

Parts de marché des SoC par région géographique

*SoC = System en chip : un cluster qui contient le processeur (CPU), le processeur graphique (GPU), le modem qui gère la connectivité internet (3G, 4G, 5G..) et parfois d’autres puces spécialisées, comme celles dédiées à l’intelligence artificielle qu’on retrouve sur la gamme des Google Pixel.