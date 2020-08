Samsung lance 7 nouveaux produits lors d’un événement 100% virtuel

Samsung Electronics Co., Ltd a organisé durant la journée du 05 aout 2020 le premier événement de lancement de son histoire, qui est 100% virtuel (en ligne). Il s’agit de celui relatif à la présentation de 7 nouveaux produits différents, dont des smartphones, et des objets connectés.

On aura ainsi pu découvrir les deux nouveaux porte-étendard de la marque, à savoir les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra, mais aussi deux tablettes très puissantes les Tab S7 et S7+ ainsi qu’un smartphone pliable : le Galaxy Z Fold 2.

Côté smart-objets on a eu droit à la toute nouvelle montre connectée de la marque, la Galaxy Watch 3 et aux écouteurs Bluetooth Galaxy Buds Live, dont le design semble mieux comprendre et s’adapter à la forme de l’oreille humaine.

Les Galaxy Note 20 et 20 Ultra

La dernière génération de la série des Galaxy Note a été déclinée en deux modèles distincts : le Note 20 et le Note 20 Ultra. Une décision quelque peu controversée, vu que le modèle de base reste très peu abordable, malgré toutes les fonctionnalités retirées.

La seule ‘vraie’ grande amélioration par rapport à la génération précédente, hormis l’écran 120Hz sur le modèle Ultra, reste la réduction de temps de latence du ‘S Pen’, qui passe de 46ms à 9ms. Ceci fait en sorte qu’on ne ressent presque plus différence entre l’écriture avec ce stylet et écrire sur un tableau avec à stylo à feutre.

Les Galaxy Tab S7 et S7+

Avec cette nouvelle génération de tablettes, Samsung entend nous convaincre qu’on pourrait avoir une productivité du niveau d’un PC avec moins d’encombres. Tout comme les Note 20 et 20 Ultra, les deux Galaxy Tab S7 et S7+ offrent une intégration parfaite avec l’utilisation d’un stylet, ce qui peut s’avérer très pratique pour l’accomplissement de certaines tâches professionnelles.

Un accessoire très intéressant a aussi été prévu pour fonctionner en symbiose avec les deux tablettes : le Book Cover. Une sorte de pochette qui protège la tablette et qui sert de clavier lorsqu’elle est ouverte tel un laptop.

Malheureusement, cet accessoire n’est pas fourni dans le coffret, le client devra ainsi donc l’acheter séparément

La Galaxy Watch 3

Montre de luxe de prédilection, la Samsung Galaxy Watch 3 se veut aussi être un accessoire très orienté santé et style de vie. Elle permet non seulement de suivre vos activités physiques et vos habitudes de sommeil, mais arrive aussi à mesurer votre SpO2, c’est-à-dire la concentration de l’oxygène dans le sang.

Il en va sans dire qu’elle peut mesurer le poux (battements de coeur par minute) et le nombre de pas parcourus durant la journée, et dresser ainsi des rapports quotidiens sur votre activité physique.

Néanmoins, la fonctionnalité phare de la montre reste l’intégration d’un ECG, un électrocardiogramme qui suit en temps réel votre rythme cardiaque ainsi que votre tension artérielle. Il peut d’ailleurs même appeler automatiquement les urgences en cas de chute.

Les écouteurs Galaxy Buds Live

Les Samsung Galaxy Buds Live ont été produits en collaboration avec la célèbre firme audio AKG. Ils proposent ainsi une excellente qualité audio tout en épousant parfaitement la forme des oreilles de la majorité des utilisateurs.

Ils embarquent aussi, chacun, 3 microphones distincts afin de mieux capter le son de l’utilisateur lors d’un appel tout en l’isolant grâce à l’ANC (Active Noise Cancelling) ou annulation active du bruit en bon français. Une fonctionnalité qui sera aussi très utile, même lors de séances d’écoute de musique, néanmoins elle reste quelque peu énergivore.

Le Samsung Galaxy Z Fold 2

Successeur direct du Galaxy Fold de l’année dernière, le Samsung Galaxy Z Fold 2 semble confirmer la naissance d’une nouvelle gamme de smartphones Galaxy : celle des « Z », exclusivement réservée aux modèles pliables de la marque.

Il en va sans dire que le Z Fold 2 renferme toute la puissance d’un Note 20 avec des écrans AMOLED à couper le souffre ainsi qu’une attention particulière aux détails, que ce soit pour la protection des bordures ou pour le mécanisme de pliure.

Disponibilité

Les séries Galaxy Note20 et Tab S7 seront disponibles sur certains marchés à partir du 21 août 2020.

• Galaxy Note20: Mystic Bronze, Mystic Vert, Mystic Gris

• Galaxy Note20 Ultra: Mystic Bronze, Mystic Noir, Mystic Blanc

• Galaxy Tab S7 et S7 +: Mystic Noir, Mystic Argent, Mystic Bronze