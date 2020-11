Samsung – Tous les modèles Galaxy ‘S’, ‘Note’ et ‘A’ qui recevront Android 11, 12 et 13

Durant son événement Samsung Unpacked 2020, la marque coréenne avait annoncé que ses smartphones haut de gamme allaient recevoir 3 nouvelles versions d’Android (au lieu de 2 actuellement). Quelques jours après, un représentant de la firme a sous-entendu que cela pourrait être étendu à certains modèles du milieu de gamme.

Un problème d’image de marque avant tout

Il faut dire que depuis des années, Samsung a fortement été critiquée par sa politique de prise en charge logicielle. Ses téléphones, même les plus chers, sont très vite abandonnés dès l’avènement des nouveaux modèles. A contrario, des marques comme OnePlus, Google ou même un peu Xiaomi continuent à envoyer des mises à jour 3, 4 ou même 5 ans après la date initiale de sortie.

Néanmoins, Samsung semble vouloir remédier à ce problème qui porte atteinte à ses chiffres de vente. La marque vient d’ailleurs de publier la liste complète de ses smartphones et tablettes qui recevront Android 11, 12 et 13. De plus, il est tout à fait envisageable que les mises à jour de sécurité continuent à arriver pendant au moins 2 ans après la réception de la dernière version d’Android.

La liste complète (par catégories)

Voici la liste complète et non exhaustive des smartphones Samsung Galaxy qui seront mis à jour pendant au moins 3 ans :

La série des Galaxy S

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G/4G

Samsung Galaxy S20 Plus 5G/4G

Samsung Galaxy S20 5G/4G

Samsung Galaxy S10 4G/5G

Samsung Galaxy S10 Plus

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10 Lite

Tous les prochains modèles de la série

La série des Galaxy Note

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G/4G

Samsung Galaxy Note 20 5G/4G

Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G/4G

Samsung Galaxy Note 10 5G/4G

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Tous les prochains modèles de la série

La série des Galaxy Z (pliables)

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G/4G

Samsung Galaxy Z Flip 5G/4G

Samsung Galaxy Fold 5G/4G

Tous les prochains modèles de la série

La série des Galaxy A

Samsung Galaxy A71 4G/5G

Samsung Galaxy A51 4G/5G

Samsung Galaxy A90 5G

Une sélection des prochains modèles (haut milieu de gamme)

Les tablettes Galaxy Tab S