Samsung vient de dévoiler, sans pour autant commencer à le commercialiser, le Samsung Galaxy A01 : le tout nouveau smartphone d’entrée de gamme, qui si les rumeurs à propos du prix se vérifient, pourrait remettre les affaires du constructeur le No 01 au monde sur les rails.



Rien ne va plus chez Samsung qui après avoir en quelque sorte gagné sa guerre contre Apple, vient de voir ses parts de marchés chuter d’année après année, grignotée par les constructeurs chinois, à leur tête Xiaomi et Huawei.

Le Samsung Galaxy A01vient avec un écran LCD de 5.7 pouces doté d’une résolution en HD+ et avec un design en Infinity-V, c’est à dire que la caméra frontale est contenue dans une encoche sous forme de V.

Sous le capot, on retrouve un SoC octacore cadencé à 1.95 Ghz, mais dont on ignore encore les références couplé à 2Go RAM et pas moins de 16Go de mémoire interne de stockage extensible via une carte SD externe.

A l’arrière de la bête, on retrouve un double capteur photo de 13MP pour le principal, et de 2MP pour la profondeur avec des focales de f/2.2 et f/2.4 respectivement. Le capteur avant ‘selfie’ quant à lui est de 5MP avec une ouverture en f/2.0.

Pour la batterie, le Samsung Galaxy A01 en embarquera une de 3000mAh sans doute suffisante pour tenir la journée. Côté software, le téléphone tournera nativement sous android 10 contenu sous l’interface OneUI 2.0.

Même si on ne connait toujours pas la date de lancement de l’appareil, on s’attend à ce qu’il coute aux environs de 20.000 DA, ce qui risquerai de mettre très à mal la compétition.