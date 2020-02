Temps de lecture : 2 minutes

Dans un grand événement qui a eu lieu plus tôt ce matin (GMT+1) à San Fransico, Samsung a levé le voile sur 4 nouveaux smartphones premium, dont l’un d’eux, le Samsung Galaxy Z Flip, pourrait être considéré comme le premier smartphone de la marque à se plier verticalement.

Une fois passé le wow effect ,dû au fait qu’il représente un des rares modèles de sa catégorie, on retrouve entre les mains un téléphone très premium à la fiche technique très fournie, très proche de ce qu’on pourrait retrouver dans la série des Galaxy Note 10.

Tout pour l’écran

La première qui intéressera le consommateur dans ce téléphone est sans doute son écran en verre fin protégé et pliable du type Dynamic AMOLED de 6.7’’ en 22:9 avec une résolution en FullHD+.

Format pliable oblige, on retrouve sur la face extérieure de l’appareil un petit écran de 1.1’’ à peine suffisant pour afficher l’heure et quelques aperçus des notifications entrantes, protégé par du Gorilla Glass 6.

Une fiche technique au rendez-vous

Côté performance, on retrouve un processeur Snapdragon 855+ octacore qui n’a malheureusement pas été associé au bon modem pour prendre en charge la 5G de plus en plus présente dans le monde.

Une seule version du Galaxy Z Flip sera commercialisée avec une configuration en 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne de stockage du type UFS 3.0, la plus rapide sur le marché.

Moyen en photographie

Samsung n’a tout de même pas résigné sur la photographie, en proposant un double capteur 12MP+12MP de f/1.8 et f/2.2 respectivement. Le premier sert comme capteur principal tandis que l’autre est un capteur en grand-angle.

En ouvrant l’appareil, on retrouve en haut de la partie supérieure un capteur selfie de 10MP en f/2.4 assez moyen en basse luminosité.

Le plus grand point faible du Samsung Galaxy Z Flip pourrait être sa batterie de seulement 3.300 mAh, à peine suffisante pour alimenter le SD855+ pendant toute une journée en utilisation moyenne. Néanmoins, cette dernière prend en charge la recharge rapide 15W, ce qui n’est pas non plus aussi extraordinaire que ça.

En parlant des choses qui fâchent, le Samsung Galaxy Z flip sera commercialisé à partir du 14 février prochain aux USA et en Corée du Sud au prix de 1380$ soit quelques 250.000 DA.

