Temps de lecture : < 1 minute

Lancé le 12 février dernier aux côtés du Galaxy Z Flip ainsi que ses deux frères le S20 et le S20 Plus, Le Samsung Galaxy S20 Ultra est l’un des smartphones les plus chers du monde, et sans doute, le plus technologiquement avancé de ce qui est sorti jusqu’ici, toutes marques confondues.

Smartphone étalon de l’année 2020, le Samsung Galaxy S20 Ultra est une quasi-tablette grâce à son écran de pas moins de 6.9 pouces en Dynamic AMOLED en QHD+ 120hz. Il dispose d’une des fiches techniques les plus fournies avec son SoC Snapdragon 865 ou Exynos 990, ses 12 Go de RAM et sa compatibilité avec toutes les bandes de fréquence de la toute nouvelle 5G.

Tout pour la photo

A l’arrière de l’appareil, on retrouve la première raison d’acheter le S20 Ultra par rapport à ses deux frères : le quadruple capteur photo de 108+48+12+ToF MP, avec un capteur de principal de 108MP doté d’un zoom mythique X10 en optique, et jusqu’à X100 (Space Zoom) en hybride (optique+numérique).

Ce dernier arrive aussi à enregistrer des vidéos en … 8K ! limitées pour l’instant à 24 images par seconde.

Un prix qui pique

A cause de son prix élevé de 1.600 euros (320.000 DA), le Samsung Galaxy S20 Ultra restera pour l’instant un produit de niche loin de la portée (et des besoins) du consommateur lambda.

Fiche technique du Galaxy S20 Ultra

Écran 6,9” QHD+ Dynamic AMOLED 120hz CPU Exynos 990 ou SD 865 (USA) RAM 12 Go Stockage interne 128 Go OS OneUI 2.0 (Android 10) APN avant 40 MP APNs Arr. 108 MP f/1.7

12MP f/2.2 Large Angle

48MP f/2.2 Telephoto

0.3MP ToF (scanner 3D) Sécurité Lecteur d’empreintes sous l’écran Réseaux Double SIM,GPS, 5G, Bluetooth Batterie 5.000 mAh Dos Verre Connectique USB Type-C Prix 320.000 DA

A LIRE AUSSI