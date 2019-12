Encore une rumeur concernant le Samsung Galaxy S11, cette-fois-ci, ça concerne son aptitude d’enregistrer des vidéos 8k à 30 images par seconde, on vous dit tout.





En effet, la présentation du Samsung Galaxy S11 est prévue pour février 2020, et plus on approche de la date plus on a droit à de nouvelles spéculations.

Selon nos confrères de SamMobile, le smartphone serait doté de captures lui permettant d’enregistrer des vidéos en 8k à 30 images par seconde, cette information proviendrait d’une source anonyme que n’a pas voulue divulguer SamMobile.

En vérité, il est fort probable que le Samsung Galaxy S11 pourrait enregistrer des vidéos en 8k, car en effet le SoC Exynos 990 dont il sera doté est compatible 8k, aussi le code source de l’apk de l’application appareil photo de One UI 2.0 contient des parties de codes où il est question d’enregistrement vidéo à 8k.

Les prochaines semaines nous en diront plus sur la véracité de cette information, ainsi que d’autres informations sur le tant attendu Galaxy S11.