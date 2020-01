Depuis cette génération, Samsung semble avoir vouloir revenir à son ancienne politique qui consiste à sortir plusieurs modèles premium, contre seulement 2 pour la génération précédente.

Ainsi, en 2019, on aura eu le droit à plusieurs Samsung Galaxy S10 : le modèle de base, un modèle ‘+’ et une version allégée ‘Lite’. Même si on conseille aux acheteurs d’opter pour le Galaxy S10 basique, certains pourront trouver dans le tout nouveau Lite, annoncé en début janvier 2020; une opportunité de faire un peu d’économies.

A leur opposé, certains pourront vouloir débourser un peu plus pour profiter des fonctionnalités supplémentaires qu’offre le Galaxy S10+.

Tableau comparatif

Voici donc un tableau comparatif des caractéristiques techniques et prix de chacun des trois modèles :

Galaxy S10 Lite Galaxy S10 Galaxy S10+ Ecran 6.7’’ Super AMOLED

Infinity-O

2400×1080px 20:9 6.1”, Curved Dynamic AMOLED

3040×1440px 19:9 6.4”, Curved Dynamic AMOLED,

3040×1440px 19:9 Processeur Snapdragon 855

Octa-core 2.84GHz 7nm 64-bit Exynos 9820 ou

Snapdragon 855

octa-core

8nm/7nm Exynos 9820 ou Snapdragon 855

octa-core, 8nm/7nm RAM 6Go/8GB LPDDR4 8Go LPDDR4 8Go/12Go LPDDR4 Caméra arrière 48MP, OIS, autofocus, enregistrement video en 4K, f/2.0

+

12MP super wide-angle, 123° f/2.2

+

5MP macro, f/2.4 12MP, OIS, Dual Pixel autofocus,

enregistrement video en 4K f/1.5-f/2.4

+

12MP telephoto, f/2.4, OIS, Dual Pixel autofocus

+

16MP super

wide-angle, 123°, f/2.2 12MP, OIS, Dual Pixel autofocus, enregistrement video en 4K, f/1.5-f/2.4

+

12MP telephoto, f/2.4, OIS, Dual Pixel autofocus

+

16MP superwide-angle, 123°, f/2.2 Caméra frontale 32MP, f/2.2 10MP, f/1.9, Dual Pixel (2PD) autofocus 10MP f/1.9, Dual Pixel (2PD) autofocus

+

8MP RGB profondeur, f/2.2 Stockage 128Go 128Go/512Go 128Go/512Go/1To OS Android 10, One UI 2.0 Android 9 Pie, OneUI Android 9 Pie, OneUI Batterie 4,500 mAh, super fast wired charging (25W) 3,400 mAh, fast wired and fast wireless charging

+

Recharge inversée sans fil (PowerShare) 4,100 mAh, fast wired and fast wireless charging

+

Recharge inversée sans fil (PowerShare) Connectivité Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, LTE Cat.11, MU-MIMO, Bluetooth 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDo 4G LTE (Cat.20), Bluetooth 5.0, Wi-Fi a/b/g/n/ac, USB Type-C, entrée jack 3.5mm 4G LTE (Cat.20), Bluetooth 5.0, Wi-Fi a/b/g/n/ac, USB Type-C, entrée jack 3.5mm Dimensions 162.5 x 75.6 x 8.1mm, 186g 149.9×70.4×7.8 mm, 157g 157.6×74.1×7.8, 175g

(198g pour la versions en céramique) Senseurs Accéléromètre, Baromètre,

lecteur d’empreintes Gyroscope Géomagnétique

Effet Hall

Proximité Accéléromètre, Baromètre,

lecteur d’empreintes ultrasonique Gyroscope Géomagnétique

Effet Hall

Proximité Accéléromètre, Baromètre,

lecteur d’empreintes Gyroscope

Géomagnétique

Effet Hall

Proximité Autres fonctionnalités Samsung Pay

Bixby

Reconnaissance faciale

AR Emoji

Dolby Atmos (wired) Baffle stereo AKG

Dolby Atmos

AR Emoji

Bixby

Samsung Pay

IP68

Empreintes ultrasonique

Cardiaque

Reconnaissance faciale Baffle stereo AKG

Dolby Atmos

AR Emoji

Bixby

Samsung Pay

IP68

Cardiaque

Reconnaissance faciale Prix 120.000 DA

Neuf, modèle sorti en 2020 79.000 DA (Caba) 102.000 DA (Caba)

