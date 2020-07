Samsung Galaxy Note 20 Ultra : des images réelles en fuite, et voici ce qu’on a pu constater

Le YouTubeur Jimmy Is Promo a publié hier les premières images réelles du prochain Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Un leak qui intervient quelques jours après que le site officiel de la marque en Russie avait fait pareil, mais avec des images de rendu 3D du téléphone.

Ainsi, au grand dam de Samsung, le monde a pu découvrir certaines caractéristiques importantes du téléphone, un mois avant sa révélation officielle par la marque. On aura ainsi pu constater que le module photo arrière contenait 4 capteurs dont un périscope (Zoom optique très puissant) et un capteur laser ToF qui ‘scanne’ son environnement et donne une meilleure appréciation de la profondeur.

Côté design on retrouve la forme carrée avec des bords arrondis, un classique chez la gamme des Galaxy Note depuis au moins le Note 8. Pour l’écran, reste sur du Infinity-O, c’est-à-dire que la dalle AMOLED a été percée, au milieu cette fois, afin de contenir le capteur photo avant ‘selfie’.

Parmi les images postées, une a été une capture d’écran de la section « À propos du téléphone ». On y voit clairement que le téléphone tourne sous une version avancée de la surcouche de Samsung : la OneUI 2.5, basée sur Android 10.

Autre détail qu’on ne peut confirmer pour l’instant, c’est le changement de l’emplacement du S Pen, le stylet mythique de la gamme. Il serait transféré vers le côté gauche du bas de l’appareil, contrairement à ces prédécesseurs qui avaient toujours eu son emplacement près du coin droit.