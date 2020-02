Temps de lecture : 2 minutes

Après plusieurs leaks et photos fuitées, le Samsung Galaxy M31 vient d’être officialisé par Samsung India, avec comme pour son prédécesseur (le Galaxy M30) une batterie Monstre mais aussi un excellent capteur photo.

Le tout nouveau Samsung Galaxy M31 vient avec une grande dalle de 6.4’’ du Type Super Amoled dotée d’une résolution en FHD+ 1080x2340px soit un rapport hauteur/largeur en 19.5:9.

Quant au design, Samsung a opté pour une encoche en U, qui porte le nom commercial de Infinity-U qui contient le capteur photo selfie Sony IM616 de 32MP en f/2.0.

Du milieu de gamme aux airs de bête de puissance

Côté puissance brute on retrouve le Exynos 9611 dont la puissance est comprise entre le SD730 et le SD730G, soit une puce de milieu de gamme qui fait bien le job, surtout pour tout ce qui est jeu vidéo et rendus 3D.

Ce dernier, cadencé à 2.3 Ghz, est épaulé par 6 Go de RAM, soit dans les standards de 2020, et il sera disponible en deux versions 64 et 128 Go extensibles via carte SD jusqu’à 512 Go.

La guerre des MPx

Concurrence avec les chinois oblige, Samsung a décidé d’inclure son capteur GW1 de 64 MP dans le Galaxy M31. Doté d’une ouverture respectable en f/1.8, il devra fonctionner de pair avec 3 autres capteurs de 8MP, 5MP et 5MP respectivement pour le Grand-Angle, le Macro et la profondeur.

Une autonomie ‘anormale’

Le Samsung Galaxy M31 qui tournera nativement sous OneUI 2.0 (Android 10) est doté d’une vénérable batterie de 6.000 mAh qui prend en charge la recharge rapide jusqu’à 15W via son port USB Type-C.

Pour la sécurité, on retrouve un capteur dorsal d’empreintes digitales ainsi que la classique reconnaissance faciale en 2D.

Même fourchette de prix

Le prix officiel du Samsung Galaxy M31 tel qu’il est annoncé par la branche indienne de Samsung est de 209$ (38.000 DA) pour la version 6/64 et de 223$ pour celle en 6/128.

Néanmoins, on s’attend à ce qu’il soit commercialisé en Algérie à des prix pouvant atteindre les 45.000 DA pour la version de base.

Le lancement du M31 est prévu à partir du 5 Mars 2020 en inde, donc faudra compter un mois ou deux avant de le voir débarquer sur le marché national via l’importation parallèle en provenance de Dubai.

A LIRE AUSSI