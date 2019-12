De manière totalement inopinée et contre toute attente, le géant coréen de la téléphonie mobile et vendeur no 1 de smartphones dans le monde Samsung vient de commencer le déploiement de l’interface OneUI 2.0 basée sur Android 10 sur bon nombre de ses téléphones milieu de gamme, notamment les Samsung Galaxy M30 et Galaxy M20.



Dans le calendrier de déploiement fuité y a de cela deux mois environs, on avait pu remarquer que les modèles appartenant à cette gamme devaient attendre au moins jusqu’au mois de janvier 2020 pour espérer avoir Android 10 tourner sur leur hardware.

Une première, mais pas vraiment

Il semblerait alors que Samsung a été en avance cette fois-ci sur son propre calendrier, dans une démarche qui tend surement à rassurer ses clients, mais surtout, à essayer de se détacher de sa mauvaise réputation en termes de prise en charge logicielle.

Ainsi, les Samsung Galaxy M20 et Galaxy M30 auront été les premiers appareils appartenant à la catégorie du milieu de gamme qui auront reçu la version stable de la OneUI 2.0, et ce quelques jours seulement après que cette dernière se soit déployée sur les Galaxy S10, S10 et S10e ainsi que sur les Note 10 et Note 10+ qui eux, avaient eu le droit à la bêta depuis la fin de l’été 2019.

Beaucoup de nouveautés !

Ainsi, dans les nouveautés apportées par cette mise à jour, on a pu lire qu’il s’agit du build numéro : M205FDDU3CSL4 pour le Samsung Galaxy M20, et du build M305FDDU3CSL pour le Galaxy M30. Aussi, il est indiqué qu’il s’agit d’une version « allégée » de la OneUI intitulée la OneUI Core 2, toujours basée sur Android 10, et qui apporte bien évidemment les derniers patchs de sécurité, ceux de Décembre 2019.

Même s’il s’agit d’une mise à niveau complète du système de l’appareil, il est clairement indiqué que l’utilisateur aura à effectuer des mises à jour individuelles depuis le Google Play Store ou le Samsung Galaxy Store pour certaines applications du système dont la dernière version n’est point comptable avec Android 9.0 Pie sur lequel les appareils tournaient auparavant.

Télécharger la OneUI 2.0

Le déploiement se faisant région par région, une notification vous préviendra de la disponibilité de cette dernière mise à niveau du système, sinon vous pourrez toujours allez vérifier dans les paramètres du téléphone, dans la section A propos du téléphone.

