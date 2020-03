Samsung officialise le Galaxy M11 : le téléphone à 3 jours d’autonomie

Temps de lecture : 2 minutes

Pour ce début d’année 2020, l’entrée de gamme de la série des Samsung Galaxy M vient d’être étoffé avec tout nouveau modèle orienté autonomie : le Galaxy M11.

Pensés à la base pour concurrencer Xiaomi en Inde, les Samsung Galaxy M ont rencontré un tel succès dans de nombreux pays en voie de développement, ce qui fait qu’elle soit devenue aussi populaire que la gamme des Galaxy A.

Un air de S10e

Quant au tout nouveau Samsung Galaxy M11, il vient avec un très grand écran LCD de 6.4 pouces en HD+, avec un design en puch hole, c’est-à-dire à écran percé, en haut à gauche pur ce modèle-ci. Pour le processeur, Samsung parle sans préciser d’une puce à 8-cœurs, cadencée à 1.8Ghz, sans en donner plus de précision, quoi que certaines ‘fuites’ parlent d’un SD450 de chez Qualcomm.

Le Samsung Galaxy M11 sera commercialisé sous deux variantes : une à 3 Go de RAM et 32 Go de Stockage, et l’autre à 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne de stockage, ce qui ne laisse aucun doute sur l’aspect ‘entrée de gamme’ de ce téléphone.

Photographie

Pour la photographie, on retrouve un triple capteur en 2MP+13MP+5MP, respectivement pour la profondeur, capteur principal et le grand-angle, soit de quoi prendre des photos correctes, mais sans plus. Néanmoins, Samsung est connue pour offrir un très bon traitement logiciel sur ses téléphones.

Une autonomie inégalable

Néanmoins, le Samsung Galaxy M11 est doté d’une énorme batterie de 5.000 mAh qui, couplée à un processeur peu puissant, pourrait donner une autonomie de 2 à 3 jours en utilisation raisonnable. Il sera d’ailleurs aussi livré avec Android 10 ‘out of the box’, nouvelles exigences de chez Google obligent.

Pour le prix, on ne le connaitra sans doute pas avant le début de la commercialisation du modèle, mais on s’attend à ce qu’il coute aux environs de 28.000 DA, soit de quoi rivaliser avec le Xiaomi Redmi Note 8.

A LIRE AUSSI