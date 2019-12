Au côté du Galaxy A51, le géant coréen de l’industrie des smartphones Samsung avait levé le voile le 12 Décembre dernier, et de manière officielle sur le successeur du Galaxy A70 qui n’avait pas réussi à séduire le consommateur national, préférant aller vers des modèles plus premium se trouvant à peu près sur la même fourchette de prix.



Le Samsung Galaxy A71 vient avec un énorme écran Super AMOLED de 6,7 » au design en Infinity-O, c’est-à-dire qu’est un trou y est percé en haut au milieu afin d’y loger la très appréciable caméra frontale de 32MP.

Quant à la coque arrière, on retrouve un module photo quadri-capteur rectangulaire ayant des résolutions de 64 MP pour le capteur principal, 12MP pour le Grand-Angle à 123°, 5MP pour le senseur de profondeur et enfin 5MP pour les prises de vue Macro, soit pas si différent de celui du A51.





Côté processeur, on retrouve un Snapdragon 730 à 8 cœurs dont les plus puissances sont cadencés à pas moins de 2.2 Ghz, soutenu par un GPU Adreno 618, très capable pour le jeu vidéo et la réalité augmentée.

La Samsung Galaxy A71 sera commercialisé sous plusieurs ‘saveurs’ différentes, allant de 6 à 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne de stockage et ce à partir de 450$ américains soit environ 90.000 DA.

Fiche Technique du Samsung Galaxy A51 :

Écran 6,7” FHD+ Super AMOLED CPU Exynos 9611 Octacore 2,3 Ghz RAM 6/8 Go Stockage interne 128 Go OS OneUI 2.0 Android 10 APN avant 32MP /2.2 APNs Arr. 64MP f/2.0

12MP f/2.2 Grand Angle

5MP f/2.2 profondeur

5MP f/2.4 Macro Sécurité Lecteur d’empreintes sous l’écran Réseaux Double SIM,GPS, 4G LTE, Bluetooth Batterie 4.000 mAh Fast charging 15W Dos Matière Plastique (glasstic) Connectique USB Type-C Prix 90.000 DA

