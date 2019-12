Le géant coréen de l’industrie des smartphones Samsung vient de lever le voile de manière officielle sur le modèle qui remplacement le quasi-mythique Galaxy A50 sur la tête de la catégorie du moyen de gamme avec des caractéristiques un peu plus fournies, le sobrement dénommé : Samsung Galaxy A51 dont le prix en Algérie devrait avoisiner les 70.000 DA.



Le Samsung Galaxy A51 vient avec un énorme écran Super AMOLED de 6,5 » au design puch hole libellé Infinity-O, c’est à dire qu’est un trou y est percé en haut au milieu afin d’y loger la très appréciable caméra frontale de 32MP.

Quant à la coque arrière, on retrouve un module photo quadri-capteur rectangulaire ayant des résolutions de 48 MP pour le capteur principal, 12MP pour le Grand-Angle à 123°, 5MP pour le senseur de profondeur et enfin 5MP pour les prises de vue Macro.

Côté processeur, on retrouve un Exynos 9611 à 8 cœurs dont les plus puissances sont cadencés à pas moins de 2.3 Ghz, soutenu par un GPU Mali-G72 de chez ARM, très capable pour le jeu vidéo.

La Samsung Galaxy A51 sera commercialisé sous plusieurs ‘saveurs’ différentes, allant de 4 à 8 Go de RAM et de 64 à 128 Go de mémoire interne de stockage et ce à partir de 350$ américains soit environ 70.000 DA.

Fiche Technique du Samsung Galaxy A51 :

Écran 6,5” FHD+ Super AMOLED CPU Exynos 9611 Octacore 2,3 Ghz RAM 4/6/8 Go Stockage interne 64/128 Go OS OneUI 2.0 Android 10 APN avant 32MP /2.2 APNs Arr. 48MP f/2.0

12MP f/2.2 Grand Angle

5MP f/2.2 profondeur

5MP f/2.4 Macro Sécurité Lecteur d’empreintes sous l’écran Réseaux Double SIM,GPS, 4G LTE, Bluetooth Batterie 4.000 mAh Fast charging 15W Dos Matière Plastique (glasstic) Connectique USB Type-C Prix 70.000 DA