Samsung Galaxy A30s : Caractéristiques et Prix en Algérie (2020)

Temps de lecture : < 1 minute

Annoncé en aout 2019, le Samsung Galaxy A30s continue de rencontrer un succès chez le consommateur algérien en ce début d’année 2020.

À première vue, on pourrait être tenté de croire qu’il ne s’agit que d’un Samsung Galaxy A30 boosté, ce qui n’est pas tout à fait faux. Néanmoins, le Galaxy A30s a tellement plus à offre que quelques ajustements par-ci, par-là.

Premièrement, on retrouve enfin un lecteur d’empreintes digitales placé sous l’écran, contrairement au modèle précédent qui n’en disposait que d’un lecteur classique au dos. Ensuite, on retrouve un triple capteur photo arrière, au lieu des deux capteurs du A30.

Pour la batterie, on en retrouve toujours une de 4000 mAh, soit largement de quoi tenir la journée.

Pour le prix, on retrouve le Samsung Galaxy A30s vendu à des prix avoisinant les 35.500 DA pour la version à 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne de stockage.

Caractéristiques du Galaxy A30s

Écran 6,4” FHD+ Super AMOLED 720x1560px CPU Exynos 7904 Octacore 1,8 Ghz RAM 4 Go Stockage interne 64 Go OS Android 9.0 Pie APN avant 16MP /2.0 APNs Arr. 16MP f/1.7

5MP f/2.2 Large Angle

5MP f/2.2 profondeur Sécurité Lecteur d’empreintes optique Réseaux Double SIM,GPS, 4G LTE, Bluetooth Batterie 4.000 mAh Fast charging 5W Dos Matière Plastique Connectique USB Type-C Prix 35.500 DA

