Samsung Galaxy A21 : Caractéristiques et Prix en Algérie

Samsung vient de commencer la commercialisation de son tout nouveau Galaxy A21 en Inde. Cédé à l’équivalent de 39.000 DA (192.5 euros), il représente l’un des meilleurs rapports qualité/prix du moment.

A ce prix-là, on se doute bien que le Samsung Galaxy A21 soit un modèle de milieu de gamme, censé concurrencer certains modèles Xiaomi et Realme en vogue en Inde. Premier argument du téléphone, son écran « Infinity-O », la manière de Samsung pour dire qu’il propose une dalle AMOLED avec un trou pour l’appareil photo.

Bonne autonomie mais et puissance modérée

Autre point fort du téléphone, c’est son autonomie très au-dessus de la moyenne. La batterie de 4000 mAh qu’il embarque permettra de tenir 2 jours facilement en utilisation raisonnable. Si cela est possible, c’est en premier lieu dû à son processeur, le Exynos 7904 qui est loin d’être une bête de puissance.

Milieu de gamme oblige, la version de base du Samsung Galaxy A21 proposera ‘seulement’ 3 Go de RAM et 32 Go de mémoire de stockage. Ce qui est loin de garantir une utilisation fluide après quelque temps, à moins de réinitialiser son téléphone.

Peu de mégapixels

Pour la photo, le Galaxy A21 propose un quadruple capteur arrière de 16+8+2+2MP, respectivement comme principal, grand-angle, profondeur et macro. Le capteur avant ‘selfie’ quant à lui est de 13MP et peut enregistrer des vidéos à 720P 30fps.

Fiche technique du Samsung Galaxy A21

Écran 6,5” FHD+ AMOLED CPU Exynos 7904 RAM 3/4 Go Stockage interne 32/64 Go OS OneUI 2.1 (Android 10) APN avant 13 MP APNs Arr. 16 MP f/1.8 (Principal)

8 MP (Grand-angle)

2 MP (Macro)

2 MP (Profondeur) Sécurité Empreintes (arrière) Réseaux Double SIM,GPS, 4G LTE, Bluetooth Batterie 4.000 mAh Connectique USB Type-C Score Antutu 103.115 Prix* 3/32 : 192 euros (38.500 DA)

4/64 : 215 euros (43.000 DA)