Suite à une pression faite par Google sur tous les constructeurs mobiles faisant tourner Android sur leurs modèles, Samsung a arrêté le lancement de smartphones d’entrée et milieu de gamme avec d’anciennes versions d’Android.



Ainsi, on aura remarqué que les Samsung Galaxy A01, Galaxy A51 et Galaxy A71 lancées en fin d’années 2019 tournent directement sur la OneUI 2.0 basée sur Android 10 dès le lancement, ce qui est une première pour la marque coréenne.

D’habitude, il fallait attendre le lancement d’un nouveau modèle Galaxy de la série des S qui vient de base avec la dernière version d’Android, et puis attendre quelques mois avant que cette dernière ne débarque sur les nouveaux modèles de gamme inférieure.

Pour rappel, d’autres modèles plus anciens, à l’instar des Galaxy M20 et M30 ont aussi reçu la mise à niveau vers Android 10 il y a de cela quelque jours seulement. Ce qui va sans dire qu’on ne verra plus de nouveau smartphone Samsung sous Android Pie.

Quoi qu’il en soit, on espère voir d’autres constructeurs suivre le pas, et cesser de commercialiser des smartphones ‘neufs’ avec des versions Android qui datent d’une, deux voire parfois même de trois années.

