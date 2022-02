Samsung confirme 4 générations de mises à jour Android pour ces appareils

Samsung vient de confirmer lors de l’événement Galaxy Unpacked que ses appareils Galaxy S22 et Galaxy Tab S8 termineront bien 4 générations de mises à jour du système d’exploitation Android, contre 3 générations de mises à niveau annoncées en 2020. Cela comprend, en effet, une sélection de Galaxy S, de smartphones série Z ainsi que des tablettes.

L’entreprise déclare qu’elle aimerait étendre cet effort à ses différentes gammes de produits au sein de l’écosystème Galaxy et qu’elle travaillait en étroite collaboration avec ses partenaires pour fournir des mises à niveau du système d’exploitation Samsung en un temps record via Samsung One UI.

Samsung a aussi ajouté qu’elle fournirait également quatre ans de mises à niveau vers One UI Watch et Wear OS alimenté par Samsung.