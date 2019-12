C’est désormais officiel, du moins selon le très sérieux SAMMOBILE, Samsung va cesser la prise en charge de son fameux assistant vocal Bixby Voice sur les appareils qui sont sous Android 7.0 Nougat et 8.1 Nougat et ce, pas plus tard que 1er janvier 2020.



Heureusement, tout n’est pas perdu pour les amateurs du géant sud-coréen. Le service étant lancé en 2017, la plupart des appareils qui le proposent (Galaxy S8/S8+/S8 Active, Galaxy S9/S9+, Note 8 et A9 (2018) ) sont éligibles pour passer sur Android 9 Pie et continuer à ‘en profiter’.

Mieux encore, le Samsung Galaxy S8, S8+ et Note 8 sont sur la liste d’attente pour Android 10, ce qui signifie que les utilisateurs pourront retrouver leur assistant vocal avec une simple mise à niveau du système.

La même source précise que la raison première pour cet arrêt de la prise en charge du aimé/détesté assistant vocal propriétaire de Samsung n’est nul autre que l’incitation des utilisateurs à passer sur Bixby 2.0, une version améliorée et moins intrusive disponible à partir d’Android 9.0 Pie.

