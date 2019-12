Samsung est en avance par rapport à son calendrier, le déploiement de la mise à jour Android 10 accompagnée de la surcouche One UI 2.0 a d’ores et déjà commencer, on vous explique tout.





En effet la mise à jour Android 10 était prévue pour le mois de janvier 2020 pour les Galaxy Note 10, Samsung a donc de l’avance sur son calendrier, le début du déploiement a commencé ce 13 décembre en Allemagne, mais va vite se prolonger partout dans le monde.

Pour vérifier si votre smartphone a reçu la mise à jour et vous êtes prêt à l’installer, suivez les étapes suivantes :

Allez sur Paramètres. Puis dans un second temps sur A propos de l’appareil. Sélectionnez Mise à jour logicielle. Vous pouvez voir si la mise à jour est disponible, cliquez sur Lancer la mise à jour, si tel est le cas.

Assurez-vous quand même avant de lancer l’installation de la mise à jour que votre smartphone est bien chargé, et sauvegardez vos données au cas où vous feriez une fausse manipulation.