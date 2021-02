Salon des Technologies de l’Information et de la Communication Alger

Alger renoue avec les évènements IT. Le salon des Technologies de l’Information et de la Communication ICT Maghreb se tiendra du 15 au 17 mars prochain au Palais de la Culture Moufdi ZAKARIA Alger sous le parrainage du Ministre de la Poste et des Télécommunication ainsi que du Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de l’économie du savoir et des startups.

Organisé par Prolinkom Consulting et MMC Communication, ce salon professionnel convie l’ensemble des acteurs nationaux et internationaux du Numérique en Algérie et dans la région du Maghreb. Une centaine d’exposants est attendue pour ce carrefour d’échanges entre fournisseurs et donneurs d’ordre de premier rang. Entreprises, Experts, start-uppeurs, étudiants et médias se côtoieront également au sein des espaces du salon. L’évènement, qui constitue une véritable rencontre Networking, engendrera des opportunités d’affaires pour les opérateurs du secteur entre Télécoms, fournisseurs de services Internet et de matériel informatique, intégrateurs, éditeurs de logiciels, équipementiers, institutions financières et organisations gouvernementales. Une trentaine de conférences et ateliers sont programmées sur les trois jours du salon.

Bien entendu la sécurité sanitaire demeure notre priorité aussi bien pour les exposants que le visitorat face à ce contexte pandémique. Un protocole spécial-COVID est prévu pour la circonstance.

Plus d’informations sur notre site Internet https://fr.ictmaghreb.com/