[Rumeur] Les prix des iPhones 12 seraient très abordables : Prix et Fiches techniques

L’iPhone SE 2020 à peine lancé par Apple, des informations concernant la future série des iPhones 12 ont déjà commencé à leaker, dont certains parlent déjà d’une grille de prix qui serait inférieure à la génération précédente.

Cette fois, l’information fuitée provient d’un tweet de Jon Prosser, Tech Analyste et leaker reconnu qui a décidé de balancer l’intégralité des fiches techniques et prix des iPhones de cette année. On a ainsi pu découvrir que supposément, il y aurait pas moins de 4 nouveaux iPhones de tailles d’écran allant de 5.4 à 6.7’’ pour des prix compris entre 649 et 1.099$.

Le tweet en question :

Been seeing some reports speculating on iPhone 12 prices, so I asked my sources 👇



5.4 iPhone 12 D52G

OLED / 5G

2 cam

$649



6.1 iPhone 12 D53G

OLED / 5G

2 cam

$749



6.1 iPhone 12 Pro D53P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$999



6.7 iPhone 12 Pro Max D54P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$1,099 — Jon Prosser (@jon_prosser) April 30, 2020