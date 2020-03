Temps de lecture : < 1 minute

L’une, si ce n’est la, meilleure offre prépayée internet 4G pour mobile en Algérie n’est autre que « Navigui 4G » de Mobilis. Cette dernière permet à ses souscripteurs de bénéficier 12 Go d’internet valables 6 mois à raison de 2 Go par mois, le tout pour 2400 DA payable à l’acquisition, ce qui reviendrait à 400 DA/mois.

Mais là où l’offre surpasse la concurrence, c’est qu’après l’épuisement des 2Go offerts chaque mois, le client pourra continuer à se connecter à internet et aux réseaux sociaux avec un débit limité.

Aussi, le client recevra un bonus de bienvenue le premier mois, sous forme de 3 Go d’internet et un accès illimité (en haut débit) à Facebook, Messenger et WhatsApp.

En cas de non-consommation du forfait, celui-ci sera automatique attribué le mois suivant, dans la limite de la période de souscription, c’est-à-dire les mois qui suivent l’activation de l’offre.

Il est d’ailleurs tout à faire possible aussi d’acquérir des pass internet en cas d’épuisement des 2 Go afin de pouvoir continuer à se connecter en haut débit, et ce via le portail *600#.

Source : Site officiel de Mobilis Algérie

