Retirer l’affiliation à la CNAS par internet : Pourquoi et Comment faire

La Caisse Nationale des Assurances Sociales permettre à ses affiliés l’extraction par voie électronique du document dit « Affiliation à la CNAS ». Un pas qui va dans le sens de la promesse faite par le gouvernement d’aller vers la numérisation de l’économie et des administrations publiques.

Retirer, mais aussi vérifier

La procédure se fera ainsi désormais sur l’espace El Hanaa, accessible depuis la plateforme web de la caisse via le lien : https://elhanaa.cnas.dz , et permettra aux citoyens d’éviter des heures d’attente dans les locaux de cette dernière. Quant à l’authenticité des documents retirés, elle pourra être vérifiée directement par les destinataires via un portail dédié, accessible via le lien : https://elhanaa.cnas.dz/affiliation.xhtml .

Il n’est d’ailleurs pas permis à quiconque de les refuser sous prétexte qu’elle ne contient pas de cachet officiel, vu qu’elles peuvent être authentifiées de manière électronique via le lien ci-dessus.

Des visas plus rapides ?

Ceci permettra aussi, entre autres, aux consulats étrangers de vérifier de manière plus rapide (mais sans doute plus systématique), les déclarations d’affiliation à la CNAS qui leurs sont remis par les demandeurs de visa. Ce document étant essentiel dans les dossiers du visa pour la France et celui de pour la Turquie.

Néanmoins, ceci reste un bond en avant dans la débureaucratisation des procédures d’extraction de documents officiels, qui arrange à la fois le citoyen et les administrations.