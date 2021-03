Remonter le temps avec Google Earth bientôt possible

Il semblerait que Google s’est enfin décidé à ajouter une fonctionnalité très intéressante aux versions Android et web de sa célèbre application de cartographie Google Earth, il s’agit de l’historique de la visualisation d’un endroit prévis.

En effet, Google Earth reste le leader numéro un de la cartographie au monde et l’une des applications les plus anciennes. Même si les cartes sont souvent actualisées et l’application vous présente la dernière version de votre destination. Il n’est aujourd’hui pas possible de visualiser l’historique d’une carte depuis la version Android ou web de l’application.

Mais cela va vite changer, selon nos confrères de Youtube Kyler Jeffrey, Google semble tester cette fonctionnalité dans la version Android qui va bientôt débarquer pour le grand public.