On sollicite notre smartphone plusieurs fois par jour, c’est toujours agréable d’avoir un écran de verrouillage qui nous correspond, qui nous donne le sourire à chaque fois qu’on jette un coup d’œil sur lui, aujourd’hui on vous propose notre sélection d’application qui vous donne accès aux lockscreens les plus stylés.





Hi Locker

L’un des plus simples à utiliser, mais pas le moins stylé, un mélange entre des anciens écrans de verrouillage avec des plus modernes, avec un système de notification très élaboré.

Start

Start vous permet de mettre en place des écrans de verrouillages très agréables à utiliser, avec notamment des accès rapides aux appels ou aux applications favorites, sans bien entendu mettre en péril la sécurité ou la confidentialité de vos données.

LokLok

Le plus original de tous, si vous avez un esprit créatif ou artistique, c’est la meilleure application d’écran de verrouillage que vous pouvez avoir.