A peine Six mois passés depuis le lancement du modèle précédent, la marque Redmi appartenant à Xiaomi vient de lancer sont premier smartphone 100% assemblé en Inde (pour l’instant) : le Redmi Note 9 Pro, avec une fiche technique aussi fournie et des prix toujours plus compétitifs.

>> Notre avis complet sur le Redmi Note 9 Pro

A noter qu’à côté du Redmi Note 9 Pro, a été lancée une version plus boostée du même téléphone sous l’appellation : Redmi Note 9 Pro Max. Il s’agit de presque le même téléphone hormis quelques améliorations au niveau de la photographie et de la RAM.

Fiche technique du Redmi Note 9 Pro

Écran 6,67” FHD+ IPS LCD CPU Snapdragon 720G RAM 4/6 Go (LPPDDR4x) Stockage interne 64/128 Go (UFS 2.1) OS MIUI 11 (Android 10) APN avant 16 MP APNs Arr. 48 MP f/1.8 (Principal)

8 MP (Ultra large)

2MP f/2.4 (Macro)

2MP (Profondeur) Sécurité Empreintes arrière. Réseaux Double SIM,GPS, 4G LTE, Bluetooth Batterie 5020 mAh QC 3.0 Connectique USB Type-C Prix* 4/64 : 155 euros (36.000 DA)

6/128 : 190 euros (42.000 DA)

Nb : A cause de la suspension des vols entre l’Algérie et les Emirats Arabes Unis (Dubai) d’où les téléphones en provenance d’Inde passent avant d’arriver sur le marché national, on s’attend à ce que le Redmi Note 9 Pro n’arrive pas dans le pays avant la fin de la crise sanitaire, probablement à la fin de l’été.

