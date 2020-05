Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max : Caractéristiques et Prix en Algérie (India/CN Version)

Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro (ou Pro Max en Asie) est le smartphone le plus puissant de cette gamme pour l’année 2020. Il représente une évolution logique et quasi-itérative de l’irréductible Redmi Note 8 Pro de l’année dernière.

Il en va sans dire qu’il offre les meilleurs performances du marché pour le prix, quoi que pas très loin de son prédécesseur qui reste un meilleur achat à l’heure qu’il est.

ATTENTION : la version asiatique (Chine, Inde) du Redmi Note 9S s’appelle « Redmi Note 9 Pro », à ne pas confondre avec le Redmi Note 9 Pro international (global) qui s’appelle en Asie : « Redmi Note 9 Pro Max ».

Fiche technique du Redmi Note 9 Pro

Écran 6,67” FHD+ IPS LCD CPU Snapdragon 720G RAM 6/8 Go Stockage interne 64/128 Go OS MIUI 11 (Android 10) APN avant 16 MP APNs Arr. 64 MP f/1.8 (Principal)

8 MP (Ultra large)

2 MP f/2.4 (Macro)

2 MP (Profondeur) Sécurité Empreintes sur le côté Réseaux Double SIM,GPS, 4G LTE, Bluetooth Batterie 5020 mAh QC 3.0 Connectique USB Type-C Prix* 4/64 : 270 euros (54.000 DA)

6/128 : 300 euros (60.000 DA)

Nb : A cause de la suspension des vols entre l’Algérie et les Emirats Arabes Unis (Dubai) d’où les téléphones en provenance d’Inde passent avant d’arriver sur le marché national, on s’attend à ce que le Redmi Note 9 Pro Max n’arrive pas dans le pays avant la fin de la crise sanitaire, probablement à la fin de l’été.