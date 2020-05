Redmi Note 9 : Caractéristiques et Prix en Algérie (Global Version)

Le Redmi Note 9 de chez Xiaomi est le successeur naturel du Redmi Note 8. Il reste donc un modèle du début du milieu de gamme, avec une fiche technique juste assez pour proposer des performances correctes pour le prix.

Le Note 9 n’étonne donc en rien, si ce n’est son rapport performance/prix. Il reste tout de même un téléphone ‘par défaut’ conseillé à quiconque cherche un bon téléphone, sans fonctionnalités extraordinaires.

Fiche technique du Redmi Note 9

Écran 6,53” FHD+ IPS LCD CPU MediaTek Helio G85 RAM 4/6 Go Stockage interne 32/64/128 Go OS MIUI 11 (Android 10) APN avant 13 MP APNs Arr. 48 MP f/1.8 (Principal)

8 MP (Ultra large)

2MP f/2.4 (Macro)

2MP (Profondeur) Sécurité Empreintes arrière Réseaux Double SIM,GPS, 4G LTE, Bluetooth Batterie 5020 mAh 18W Connectique USB Type-C Prix* 4/64 : 155 euros (36.000 DA)

6/128 : 190 euros (42.000 DA)

Nb : A cause de la suspension des vols entre l’Algérie et les Emirats Arabes Unis (Dubai) d’où les téléphones en provenance d’Inde passent avant d’arriver sur le marché national, on s’attend à ce que le Redmi Note 9 n’arrive pas dans le pays avant la fin de la crise sanitaire, probablement à la fin de l’été.