Redmi Note 8 vs Redmi Note 9 : qu’est-ce qui a changé ?

La version internationale (Global version) du Redmi Note 9 est prévue pour être lancée le 13 juillet prochain en Inde. Ceci dit, toutes les caractéristiques de l’appareil avaient été connues, avant même son lancement chinois.

Un Note 9 nettement plus ‘puissant’

Tout comme son prédécesseur, le Redmi Note 8, le Note 9 sera proposé en deux versions : une à 3 Go de RAM et une autre à 4 Go. Néanmoins, les combinaisons RAM/ROM des deux modèles sont un peu différentes, avec du 3/64 et 4/128 sur le Note 9, contre du 3/32 et du 4/64 sur le Note 8.

La puissance de calcul du Note 9 a aussi été revue à la hausse pour être au gout du jour, avec un processeur Helio G85 de chez Mediatek qui enregistre un score de 205.946 points sur Antutu v8, contre 170.516 points pour le Redmi Note 8. Soit une augmentation de plus de 20%.

Un écran plus large, au design plus beau

Pareil pour l’écran, la dalle du Note 9 est sensiblement plus large que celle de son rival, avec 6,53’’ pour le premier et ‘seulement’ 5,3’’ pour le second. Néanmoins, la technologie de l’affichage reste la même avec du IPS-LCD en 19,5:5 et d’une résolution FullHD+.

L’emplacement de l’appareil photo avant ‘selfie’ a par contre été changé pour être sur le côté gauche en DotDisplay sur le Note 9, contre une encoche ‘DotDrop’ au milieu sur le Note 8. La résolution du capteur quant à elle n’a pas changé, avec du 13MP sur les deux modèles.

Une batterie plus large, quasiment pour rien

Côté autonomie, on retrouve une batterie plus large de 5020 mAh contre une à 4000 mAh pour le modèle de l’année dernière, mais là aussi, il faut se détromper, car elle réussit à peine à proposer la même autonomie que sur le Note 8 à cause de l’exigence thermique du processeur MediaTek du Note 9.

Mais du moins, elle permet d’avoir une recharge rapide à 22,5W contre 10W sur le Note 8.