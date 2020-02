Temps de lecture : 2 minutes

La marque chinoise Redmi, filiale de XIaomi, très réputée en entrée et milieu de gamme vient de lancer en Inde, son plus grand marché, un tout nouveau modèle à petit prix : le Redmi 8A Dual.

Ainsi, le Xiaomi Remi 8A Dual vient avec une dalle IPS de moyenne taille 6.22’’ dotée d’une résolution en HD+ 720x150px en 19:9 protégée par du verre Gorilla Glass 5 de chez Corning.

Sous le capot, on retrouve le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon SD439 (entrée de gamme) cadencé à 1.95 Ghz, travaillant en pair avec le GPU Ardeno 505 pour tout ce qui est jeux vidéo et rendu 3D.

L’art du compromis

Le gros compromis de l’appareil se situe au niveau des configurations RAM/ROM proposées, avec un modèle de base en 2/32 seulement, ainsi qu’un modèle ‘supérieur’ en 3/32, ce qui reste très peu en 2020 où le minimum pour faire tourner la version standard d’Android de manière correcte est de 6 Go de RAM.

L’autre point faible à déplorer dans l’appareil c’est qu’il vient avec Android 9.0 préchargé dessus sous son interface MIUI 10, avec aucune information sur une potentielle mise à niveau vers la MIUI 11 basée sur Android 9.0) ou Android 10.

La photographie au rendez-vous

L’appareil photo du Redmi 8A Dual fait un peu mieux avec son double capteur de 13MP et 2MP, mais avec une très petite ouverture en f/2.2, ce qui risque de causer des problèmes en cas de manque de lumière dans la scène.

Le capteur photo avant ‘selfie’ quant à lui est de 8MP, avec une ouverture assez moyenne en f/2.0, tout juste sauvé par un traitement logiciel assez avancé.

Une autonomie hors-norme

Le point fort du Redmi 8A Dual est sans doute son autonomie extraordinaire grâce à son énorme batterie de 5000 mAh qui prend en charge la recharge rapide à 18W via un port USB Type-C, ce qui devrait se faire en moins de deux heures.

Pour le reste, on retrouve une prise en charge de 2 cartes SIM 4G LTE ainsi que le bluetooth 4.2, avec un système de sécurité en FaceUnlock uniquement (pas de lecteur d’empreinte digitale).

Prix et disponibilité

Le Xiaomi Redmi 8A Dual sera commercialisé en inde à partir du 18 février 2020, et ce sous trois coloris différents que sont le bleu, le gris et le noir au prix de 91$ (16.500 DA) pour la version 2/32 et de 98$ (17.500 DA) pour la version 3/32.

