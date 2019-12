Le constructeur chinois de smartphones Xiaomi continue à déployer sa dernière interface logicielle MIUI 11 basée sur Android 10 pour les modèles haut de gamme, et sur Android 9.0 Pie pour les modèles d’entrée et moyenne gamme, comme c’est ce fut le cas pour les Redmi Note 7 et 8 au début du mois, et comme c’est le cas maintenant pour les Redmi 6 et 6A qui eux sont sortis en 2018.



Comme toujours, l’Inde a été le premier marché hors Chine a recevoir la dernière mise à niveau, en proposant en Redmi 6, qui est un modèle d’entrée de gamme, de passer sur la version 11.0.1.0 de la MIUI, tandis que le 6A, un peu plus puissant, est passé sur la MIUI 1.0.4.0 sur les modèles en Global Version et Global ROM.

Comme pour les modèles sortis cette année, les Redmi 6 et 6A ont eu le droit à toutes les nouvelles fonctionnalités proposées par la nouvelle interface logicielle de chez Xiaomi, comme l’excellente application Mi Share qui permet de partager à peu près tout et n’importe quoi entre deux appareils de la marque.

On y retrouve aussi le récent Mode Jeu qui limite l’utilisation des ressources en arrière-plan afin de permettre à l’appareil de se focaliser sur le jeu en cours d’exécution, et ce dans le but de proposer une expérience la plus fluide possible pour le joueur.

Pour le reste du monde, on s’attend à ce que les deux mises à jour n’arrivent pas avant au moins un mois, une estimation basée sur la différence de délai entre son précédent déploiement sur le Redmi Note 7 en Inde puis dans le reste du monde.

